В Южной Корее из-за сильных дождей погибли более десятка человек

В Южной Корее число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, выросло до 12 человек, в том числе один житель Сеула, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.





Стихией повреждены около 600 жилых домов, эвакуированы более тысячи человек, затоплены более 5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне, передает ТАСС. В столице частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам. Экстренные и коммунальные службы находятся в состоянии постоянной готовности.

Из-за чрезвычайной ситуации президент страны Мун Чжэ Ин прервал свой отпуск.

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