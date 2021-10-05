В Японии обнаружили новый вирус

В Японии выявили новый вирус Йезо. Ученые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Communications, сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что первые случаи инфицирования неизвестным патогеном фиксировались в 2014 году. До прошлого года выявили еще семерых человек с похожими симптомами. Болезнь сопровождалась лихорадкой, а в крови пациентов наблюдались очень низкие показатели количества лейкоцитов и тромбоцитов.
Японские исследователи выделили вирус из образцов крови двух пациентов, что позволило провести генетический анализ патогена. Эксперты установили, что в крови инфицированных содержался ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. К этому виду также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.
В 2019 году на острове Хоккайдо за медицинской помощью обратились два пациента, которые страдали лихорадкой после укуса клеща. Анализ показал наличие в их крови неизвестного вируса. После этого ученые перепроверили образцы крови больных, которые обращались с похожими симптомами с 2014 года. Исследователи обнаружили семь случаев инфицирования вирусом Йезо.
Для выявления источника вируса исследователи провели скрининг образцов, собранных у диких животных в этом регионе. В образцах пятнистых оленей и енотов, собранных в период с 2010 по 2020 год, обнаружили антитела к вирусу. Кроме того, РНК вируса были найдены и у основных видов клещей острова Хоккайдо.
Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу рассказал о возникновении нового вируса в будущем. Он предполагает, что мир может столкнуться с вирусом X, который пока неизвестен науке.
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