В январе – октябре розничный товарооборот в Беларуси вырос на 1%

Оптовый товарооборот сложился на уровне 105,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января –октября 2020 года.Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,1 рубля против 15,3 рубля за аналогичный период прошлого года.Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, за первые десять месяцев текущего года достиг отметки в 45,2 млрд рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.Товарооборот общественного питания сложился на уровне 2,6 млрд рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января –октября минувшего года.