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  2. В январе – октябре розничный товарооборот в Беларуси вырос на 1%

В январе – октябре розничный товарооборот в Беларуси вырос на 1%

Розничный товарооборот в Беларуси за первые десять месяцев текущего года составил 48,9 млрд рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода минувшего года. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.


Оптовый товарооборот сложился на уровне 105,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января –октября 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,1 рубля против 15,3 рубля за аналогичный период прошлого года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, за первые десять месяцев текущего года достиг отметки в 45,2 млрд рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года.

Товарооборот общественного питания сложился на уровне  2,6 млрд рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января –октября минувшего года.
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Фото: Павел БОГУШ
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