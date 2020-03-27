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В выходные в Беларуси до 17 градусов тепла, в понедельник снова похолодает

Жителей Беларуси ожидает теплый уик-энд, правда, с ночными заморозками.


В субботу 28 марта по стране будет переменная облачность и без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер неустойчивый 2—7 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +4 (местами -3… -5), днем от 12 до 17 градусов тепла.

 Такая же погода сохранится и в воскресенье, но придут осадки.

29 марта, по прогнозу Гидрометцентра, будет постепенно расти облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части кратковременные осадки (дождь, по северо-западной половине переходящий в мокрый снег). Ветер северной четверти 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью -1… +4, днем +10… +17, по северо-западу от 3 до 9 тепла.

В начале следующей недели снова похолодает. В понедельник 30 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем по юго-востоку страны кратковременный снег, мокрый снег, ночью с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью от -7 по северо-западу до +1 по юго-востоку, днем по стране от -1 до +4.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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