Новые мутации коронавируса одерживают первенство в соревновании с препаратами против инфекции. Дело в том, что в мире существует неравенство при распределении вакцин, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует ТАСС.
– Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, – обратил внимание на проблему Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ назвал "морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения" стратегию "вакцинного национализма", из-за которой только небольшое количество государств обладает львиной долей препаратов от COVID-19.
Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ряд стран принимает решение ослабить ограничительные меры на фоне развертывания прививочной кампании.
– [Одновременно] слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций, – отметил он.
Гендиректор указал и на острый дефицит кислорода и лечебных средств:
– Это вызывает волну смертей в Африке, Азии и Латинской Америке.
– С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща, – добавил Гебрейесус.
Он обратился к министрам финансов и руководителям центральных банков Группы двадцати (G20), которые соберутся на встречу на текущей неделе, с просьбой незамедлительно принять меры для остановки пандемии, при этом "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".
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В ВОЗ считают, что новые штаммы COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
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