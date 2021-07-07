В ВОЗ считают, что новые штаммы COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами

обратил внимание на проблему Тедрос Аданом Гебрейесус.Глава ВОЗ назвалстратегию, из-за которой только небольшое количество государств обладает львиной долей препаратов от COVID-19.Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ряд стран принимает решение ослабить ограничительные меры на фоне развертывания прививочной кампании.– отметил он.Гендиректор указал и на острый дефицит кислорода и лечебных средств:– добавил Гебрейесус.Он обратился к министрам финансов и руководителям центральных банков Группы двадцати (G20), которые соберутся на встречу на текущей неделе, с просьбой незамедлительно принять меры для остановки пандемии, при этом