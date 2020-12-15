В департамент образования Волгограда обратилась мать школьника с заявлением о том, что учительница не выпускала ее сына из тумбочки в классе. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 14-летний школьник во время перемены залез внутрь тумбочки, где хранился хозинвентарь. Заметив это, учительница около 40 минут не позволяла ученику оттуда выйти, при этом назвав его Диогеном в бочке.
В пресс-службе мэрии города заявили, что департамент проведет проверку по данному инциденту. По результатам проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О травмах мальчика не сообщается.
Фото: РИА Новости
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В Волгограде учительница заперла школьника в тумбочке
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