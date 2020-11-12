Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило водоемы Могилевской области карпом, щукой и белым амуром. Рыба была выпущена в Чигиринское водохранилище, озера Курманово и Печерское, пишет БЕЛТА.
– В водохранилище Чигиринское выпустили 438 кг карпа, 1500 кг щуки и 438 кг белого амура. В озеро Курманово – 200 кг карпа, 213 кг щуки и 70 кг белого амура. В озеро Печерское вселено 40 кг, 44 кг и 10 кг, в пруд вблизи деревни Вильчицы – 200 кг, 213,2 кг и 70 кг соответственно, – добавили в БООР.
Подобные меры принимаются с целью улучшения видового состава ихтиофауны водоемов, повышения их рекреационной значимости. Средства на зарыбление поступают из сумм членских взносов рыболовов-любителей, которые являются членами БООР.
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В водоемы Могилевской области выпустили около 3 т рыбы
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК