В рыболовных угодьях Витебской области с 31 мая по 1 июля текущего года вводится запрет на лов сома, информирует БЕЛТА.
По информации заместителя начальника инспекции – начальника отдела Госконтроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслава Солдатова, ловить сома в указанный период будет запрещено с помощью любого орудия. Также нельзя находиться с данным видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов.
Административная ответственность за вылов сома влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ равняется 29 рублям), а за нахождение с данным видом рыбы – от 5 до 30 базовых величин.
Вместе с тем за каждую выловленную особь нарушителю придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 12 базовых величин, что составляет 348 рублей. Если ущерб от незаконной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может наступить уголовная ответственность.
Фото: pixabay.com
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В Витебской области месяц будет действовать запрет на лов сома
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