В Витебском районе присоединились к «снежному» челленджу

С самого утра активистам БРСМ из студотрядов Витебского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства хватило работы. Вооружившись широкими лопатами и щетками, они расчистили от снега мемориальный комплекс в деревне Шапуры. Это крупнейшее воинское захоронение времен Великой Отечественной войны в нашей стране, вводит в курсКонстантин обратил внимание, что акция продолжится, пока «будет идти снег». При снегопадах молодежь северного региона готова помочь в его расчистке тем, кому это будет действительно необходимо: ветеранам, узникам Великой Отечественной, одиноко проживающим пожилым людям, учреждениям здравоохранения, чьи силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, коммунальным службам, а также социальным объектам.За помощью можно обратиться на «горячую линию» – 8(0212) 66-37-01.В конце прошлого года мемориальный комплекс в Шапурах открыли после реконструкции. На его плитах выбито свыше 17 тысяч фамилий советских воинов, погибших в 1943–1944 годах при освобождении Беларуси. На восстановление объекта потрачено около 125 тысяч рублей, которые заработали на субботнике в Витебском районе.Фото Витебского райкома ОО «БРСМ».