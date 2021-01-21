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В Витебском районе присоединились к «снежному» челленджу

Витебская молодежь участвует в республиканском челлендже «Уберем снег вместе». Напомним, вдохновителем акции выступил Гродненский областной комитет Белорусского республиканского союза молодежи. Полезная зимняя инициатива добралась до других регионов. 


С самого утра активистам БРСМ из студотрядов Витебского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства хватило работы. Вооружившись широкими лопатами и щетками, они расчистили от снега мемориальный комплекс в деревне Шапуры. Это крупнейшее воинское захоронение времен Великой Отечественной войны в нашей стране, вводит в курс Константин Шевяков, первый секретарь райкома БРСМ Витебского района:

Здесь обрели последний покой более 17 тысяч воинов, ценой собственной жизни защитивших наш край от немецко-фашистских захватчиков. Меньшее, что мы можем сделать – содержать мемориал в порядке, в том числе зимой. Чтобы убрать снег на территории комплекса, ушло пару часов. Настроение – рабочее, боевое, так что мерзнуть не пришлось. А то, что со вчерашнего вечера во всю шел снег, даже лучше – съездили совсем не впустую.  

Константин обратил внимание, что акция продолжится, пока «будет идти снег». При снегопадах молодежь северного региона готова помочь в его расчистке тем, кому это будет действительно необходимо: ветеранам, узникам Великой Отечественной, одиноко проживающим пожилым людям, учреждениям здравоохранения, чьи силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, коммунальным службам, а также социальным объектам. 


За помощью можно обратиться на «горячую линию» – 8(0212) 66-37-01. 

В конце прошлого года мемориальный комплекс в Шапурах открыли после реконструкции. На его плитах выбито свыше 17 тысяч фамилий советских воинов, погибших в 1943–1944 годах при освобождении Беларуси. На восстановление объекта потрачено около 125 тысяч рублей, которые заработали на субботнике в Витебском районе. 

Фото Витебского райкома ОО «БРСМ». 
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