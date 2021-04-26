В концертном зале Дворца культуры железнодорожников в Витебске 28 апреля пройдет областной этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества – 2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет БРСМ.
В этом году на корону победительницы претендуют девять юных красавиц, представительниц высших учебных заведений Витебщины. Конкурсантки должны будут выполнить различные задания, продемонстрировав сценическую культуру, умение держаться на сцене, коммуникабельность, знание правил этикета, чувство юмора, а также интеллектуальные и творческие способности и артистическое мастерство.
– Девушки должны представить программу, состоящую из дефиле-представления, интеллектуального выступления на заданную тему, творческого номера в одном из жанров искусства, общей хореографической постановки и дефиле в купальниках. Самая достойная станет обладательницей титула "Королева студенчества – 2021". Также будут определены победительницы в отдельных номинациях – Первая и Вторая вице-мисс, – рассказали в областном комитете БРСМ.
Победительницы представят Витебскую область в квалификационном отборе в республиканский финал конкурса грации и артистического мастерства, который пройдет в мае в столице.
Организуют региональный этап областной комитет БРСМ и Витебский государственный технологический университет.
Фото: pixabay.com
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В Витебске 28 апреля выберут королеву студенчества
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