В Великобритании два завода приостановили работу. Причина – высокие цены на газ

Американская компания CF Industries Holdings, занимающаяся сельскохозяйственными удобрениями, приостановила работу двух своих заводов в британских Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на газ, передает Bloomberg.
Когда работа на заводах возобновится, пока неизвестно.
Издание пишет, что такой шаг, как закрытие заводов, свидетельствует об угрозе замедлить восстановление экономики региона.
К слову, недавно стало известно, что цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров. Вчера голубое топливо на континенте оценивали в более чем 960 долларов за тысячу кубометров.
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