В Уругвае начнут вакцинировать против COVID-19 детей от пяти лет

Экспертный совет по вакцинам Уругвая посоветовал начать прививать против коронавирусной инфекции детей от 5 до 11 лет, пишет ТАСС.
– Эксперты единогласно рекомендуют расширить кампанию по вакцинации от COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет, – уточнили в министерстве здравоохранения страны.
Ранее в Уругвае прививки против COVID-19 получали совершеннолетние и подростки старше 12 лет.
Минздрав подчеркнул, что прививку детям будут делать по желанию. Для вакцинации несовершеннолетних используют препарат американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Согласно информации минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полный курс вакцинации прошло 74,54% населения. Численность населения страны составляет 3,5 млн человек. С начала пандемии в Уругвае диагноз COVID-19 подтвердили у 398 тыс. человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 6115.