В Уругвае начнут вакцинировать против COVID-19 детей от пяти лет

– уточнили в министерстве здравоохранения страны.Ранее в Уругвае прививки против COVID-19 получали совершеннолетние и подростки старше 12 лет.Минздрав подчеркнул, что прививку детям будут делать по желанию. Для вакцинации несовершеннолетних используют препарат американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Согласно информации минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полный курс вакцинации прошло 74,54% населения. Численность населения страны составляет 3,5 млн человек. С начала пандемии в Уругвае диагноз COVID-19 подтвердили у 398 тыс. человек. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 6115.