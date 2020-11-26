За прошедшие сутки в Украине диагностировали 15 331 новый случай заражения COVID-19. Эта цифра стала максимумом за все время эпидемии коронавируса в стране, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК.
Больше всего заболевших наблюдается в Киеве. Здесь новой коронавирусной инфекцией заразились 1399 человек. В четверку областей по количеству заболевших вошли Днепропетровская (1254), Киевская (979), Запорожская (898) и Харьковская (895).
Также смертность от коронавируса составила 225 человек за сутки.
Всего за время эпидемии в Украине диагностировали 677 189 случаев COVID-19, 11 717 человек умерли из-за заболевания.
Фото: БЕЛТА
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В Украине зафиксировали рекорд заражений коронавирусом – более 15 тыс. за сутки
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