Неизвестный взял в заложники двух сотрудников банка в Тюмени. Захватчик сообщил, что в его сумке лежит "опасный предмет" и потребовал деньги, информирует РИА Новости.
– В 9 часов 20 минут (7:20 по минскому времени. – Прим. ред.) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства, – уточнили информацию в УМВД по Тюменской области.
Согласно предварительным сведениям ведомства, в отделении банка находятся двое сотрудников. Место происшествия оцеплено. Людей из находящихся неподалеку зданий было решено эвакуировать.
Фото: РИА Новости
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В Тюмени неизвестный захватил заложников в банке и заявил, что в его сумке находится "опасный предмет"
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