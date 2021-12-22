В Туркменистане снова заявили об отсутствии коронавируса в стране

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Его слова приводит информационное агентство TDH.
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«Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с участием секретаря Государственного совета безопасности – зампреда Госкомиссии по ЧС и глав таможенной и миграционных служб.
Туркменский лидер добавил, что вместе с тем нельзя расслабляться, «так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности «Омикрон». Известны пути его распространения из одной страны в другую. Это происходит путем перемещения людей и товаров через государственные границы».
Президент Туркменистана дал членам Госсовета безопасности «ряд конкретных поручений с целью активизации проводимых превентивных мер».
Как уточняет ТАСС, в начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации против коронавируса всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины «Спутник V» и «Эпиваккорона», а также китайская CoronaVac.
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