В цветении водорослей на Нарочи в этом сезоне ничего необычного нет – нацпарк

Цветение сине-зеленых водорослей на озере Нарочь ничем не отличается от прошлых сезонов, говорится в сообщении на сайте Национального парка «Нарочанский».





–Появились сообщения от местных жителей и отдыхающих на курорте о том, что на отдельных участках мелководья озера Нарочь цвет воды необычный – с концентрированным синим оттенком, – проинформировали в природоохранном учреждении. – Консультации в учебно-научном центре «Нарочанская биологическая станция» и осмотр основных пляжей курортной зоны подтвердили, что это явление сезонное – так называемое цветение, и наблюдается не первый раз.

По словам специалистов, причина цветения воды в Нарочи – бурное развитие в жаркую солнечную погоду сине-зеленых водорослей. Такие водоросли широко распространены во всем мире (150 семейств и 2000 видов) – они присутствуют практически во всех водоемах и в других водных объектах. Объединяет их наличие характерных черт как водорослей, так и бактерий (цианобактерий).

– Цветение воды в водоемах – естественный природный процесс, связанный с развитием фитопланктона, – напомнили в нацпарке. – Начинается обычно в конце июля – начале августа и продолжается 1–2 недели. Окраску воде придает высокая концентрация пигментированных клеток зеленого, сине-зеленого, иногда желто-коричневого или красного цвета в зависимости от вида водорослей. Такое явление бывает как в пресной, так и в морской воде, хотя чаще наблюдается в пресных малопроточных водоемах. Цветение воды – результат наличия в ней избыточных питательных веществ, высокой температуры и достаточного количества солнечного света.

По поводу того, опасно ли цветение воды в Нарочи для купающихся, в нацпарке не дали однозначного ответа:

– Многие отдыхающие уверены: водоросли в воде не несут никакой угрозы, мол, это обычная растительность. На самом деле это не так: контакт с этими водными жителями может быть опасен для человека. При прямом попадании на кожу возможны и аллергическая реакция, и даже ожог кожных покровов. Исчерпывающую информацию, имеющую отношение к состоянию здоровья, необходимо получать в медицинских учреждениях, а мы скажем, что для безопасности не рискуйте своим здоровьем и не купайтесь в местах, где видите такое природное явление.