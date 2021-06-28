В центре Лондона прогремел взрыв – горят коммерческие постройки и машины

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Очевидцы рассказывают, что на месте происшествия были слышны хлопки, похожие на взрыв. Возле станции метро – огромный столб дыма и пожар.Как уточнили в пожарной службе, горит несколько коммерческих построек, автомобили и телефонная будка. Людям рекомендуют избегать посещения этого района, а также не открывать окна и двери (по всей видимости, чтобы туда не попал дым). Дороги около метро Elephant & Castle перекрыты.Возгорание тушат 70 специалистов, работают 10 пожарных машин.