Инцидент произошел рядом со станцией метро Elephant & Castle, уточняет РИА Новости.
Очевидцы рассказывают, что на месте происшествия были слышны хлопки, похожие на взрыв. Возле станции метро – огромный столб дыма и пожар.
Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости
Как уточнили в пожарной службе, горит несколько коммерческих построек, автомобили и телефонная будка. Людям рекомендуют избегать посещения этого района, а также не открывать окна и двери (по всей видимости, чтобы туда не попал дым). Дороги около метро Elephant & Castle перекрыты.
Возгорание тушат 70 специалистов, работают 10 пожарных машин.
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В центре Лондона прогремел взрыв – горят коммерческие постройки и машины
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