В Центральном доме офицеров сегодня простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным

- Василий Сергеевич – человек-сталь, кремень, - рассказал заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий. - Он прошел не одну войну, Герой Советского Союза. Свою награду он получил за участие в Советско-финляндской войне, прошел всю Великую Отечественную войну, получил несколько ранений, обладает многими наградами. В Минске он сделал очень много для воспитания молодежи. С ним уходит эпоха. И очень важно сохранить память об этих людях, на первое октября 2021-го осталось порядка 1500 ветеранов, участников войны. И уход каждого должен бить набатом в наших сердцах. Каждого ветерана мы должны проводить достойно, с особыми почестями.
Игорь Луцкий высказал идею, что считает нужным создавать аллеи, посвященные ветеранам, у мест их захоронения:
- Каждый должен иметь возможность поклониться подвигу людей, возложить цветы, отдать дань уважения тем, кто спас нас от войны. Нам нужно очень серьезно подумать об реальном, настоящем, серьезном увековечении памяти этих людей. Мы немного отошли в сторону, ушли в свои дела, но нельзя забывать то, что было десятки лет назад. Это – наша память, будущее, наследие. И если мы забудем об этом, мы забудем сами себя.
Полковник в отставке прошел Советско-финляндскую войну и Великую Отечественную – от первого до последнего дня. Звания Героя Советского союза Василий Мичурин был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940-го. Тогда ему было всего 24 года.
- Он отбивал атаку в течении суток вместе со своим помощником, используя несколько пулеметов. Таким образом он обманывал врага. Мы все очень хорошо знаем это, потому что он не только нам рассказывал – внукам, он рассказывал это и правнукам, нашим детям. Мы будет передавать эту историю, чтобы все знали, какой ценой досталась победа. Он прошел и Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, встретил там Победу. Это нужно помнить. Дедушка всегда был главой нашей семьи, объединял всех, особенно своим жизнелюбием, - вспоминает внучка Героя Юлия Мичурина. – Для него было главным: чтобы все были рядом и счастливы.
Василий Сергеевич – обладатель многих ценных наград, которые достались ему непростой ценой. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги» он получил при освобождении Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы и бои в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.
- Сохранять историю, память – одна из важнейших задач государства и каждого человека в отдельности, - добавил помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Леонид Касинский. – Сегодня мы прощаемся не просто с человеком, прощаемся с легендой. Судьба этого человека была вплетена в целую историческую эпоху. Вся жизнь Василия Сергеевича была посвящена служению Родине. Такие яркие люди, которые уходят, пример для каждого из нас независимо от возраста. Пример – как нужно относится к своей Родине. Не ждать, что Родина тебе что-то должна, а делать для нее все то, что можешь сделать сегодня. Сохранение исторической правды и памяти – важнейшая задача.
Герой Советского Союза захоронен на Восточном кладбище столицы. Церемония прошла с особыми почестями. В последний путь ветерана проводили под звуки оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь, традиционный троекратный салют залпами производили военнослужащие роты почетного караула.