В Центральном доме офицеров сегодня простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным

Василий Сергеевич – обладатель многих ценных наград, которые достались ему непростой ценой. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги» он получил при освобождении Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы и бои в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.

- рассказал. -Игорь Луцкий высказал идею, что считает нужным создавать аллеи, посвященные ветеранам, у мест их захоронения:Полковник в отставке прошел Советско-финляндскую войну и Великую Отечественную – от первого до последнего дня. Звания Героя Советского союза Василий Мичурин был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940-го. Тогда ему было всего 24 года.- вспоминает, - добавилГерой Советского Союза захоронен на Восточном кладбище столицы. Церемония прошла с особыми почестями. В последний путь ветерана проводили под звуки оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь, традиционный троекратный салют залпами производили военнослужащие роты почетного караула.