В "Талибане" рассказали об обстановке в Афганистане

, – заявил представитель.Напомним, с наступлением движения «Талибан» на крупные города Афганистана ситуация в стране обострилась. 15 августа стало известно, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Ашраф Гани ушел в отставку с поста главы государства и покинул страну.