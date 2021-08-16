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  2. В "Талибане" рассказали об обстановке в Афганистане

В "Талибане" рассказали об обстановке в Афганистане

Представитель радикального движения «Талибан» рассказал подробности об обстановке в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.  


– Согласно нашим данным, ситуация мирная, – заявил представитель. 

Напомним, с наступлением движения «Талибан» на крупные города Афганистана ситуация в стране обострилась. 15 августа стало известно, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Ашраф Гани ушел в отставку с поста главы государства и покинул страну.
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Фото: РЕЙТЕР
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