В Таджикистане заявили об увеличении террористической угрозы со стороны Афганистана

Об этом заявил в среду на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, слова которого передает ТАСС.
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«Ситуация на афгано-таджикской границе остается сложной, и усиливается террористическая угроза с территории Афганистана», – сказал Махмудзода.
Он отметил, что приход талибов к власти в Афганистане внес существенные корректировки в военно-политическую и геополитическую обстановку в мире, изменив ситуацию в области международной и региональной безопасности.
«Озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане имеет вполне обоснованные причины, так как наша страна, имея протяженную границу с ним, оказалась на переднем крае противодействия распространению в регион угроз терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности», – заявил Махмудзода.