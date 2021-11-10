В Таджикистане заявили об увеличении террористической угрозы со стороны Афганистана

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сказал Махмудзода.Он отметил, что приход талибов к власти в Афганистане внес существенные корректировки в военно-политическую и геополитическую обстановку в мире, изменив ситуацию в области международной и региональной безопасности.– заявил Махмудзода.