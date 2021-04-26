В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска почтили память жертв чернобыльской катастрофы

Среди ликвидаторов аварии было немало и жителей Витебщины. Один из них – подполковник в отставке Александр Касьяненко признался, что тогда, 35 лет назад, было действительно страшно. Страшно из-за нехватки информации. Многие его сослуживцы не дожили до сегодняшнего дня.Медработники как сейчас сражаются с коронавирусом, так и тогда были на страже здоровья. С 1986 по 1989 год медицинскую помощь населению в зоне радиоактивного загрязнения оказывал врач Евгений Проволоцкий:Витебская область приняла на постоянное место жительства более 1,5 тысячи переселенцев из загрязненных радиацией районов. Часть из них вернулись со временем назад, а для многих Придвинский край давно стал вторым домом.– убежден учащийся класса МЧС СШ № 14 Витебска Иван Дробышев.