В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска состоялся митинг-реквием и заупокойная лития в память о жертвах чернобыльской катастрофы. Здесь зажгли свечи и молились о тех, кто 35 лет назад первым прочувствовал на себе коварство радиации, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации самой страшной техногенной катастрофы XX столетия.
Среди ликвидаторов аварии было немало и жителей Витебщины. Один из них – подполковник в отставке Александр Касьяненко признался, что тогда, 35 лет назад, было действительно страшно. Страшно из-за нехватки информации. Многие его сослуживцы не дожили до сегодняшнего дня.
Медработники как сейчас сражаются с коронавирусом, так и тогда были на страже здоровья. С 1986 по 1989 год медицинскую помощь населению в зоне радиоактивного загрязнения оказывал врач Евгений Проволоцкий:
– Мы в то время столкнулись не только с медицинской проблемой. Радиация ведь не видна. Люди не понимали, почему нельзя пить молоко от собственной коровы или есть дары леса. Особенно тяжело было объяснять, почему они должны покидать свой дом, где жили их родители, деды.
Витебская область приняла на постоянное место жительства более 1,5 тысячи переселенцев из загрязненных радиацией районов. Часть из них вернулись со временем назад, а для многих Придвинский край давно стал вторым домом.
– Чтобы больше не повторилась подобная техногенная катастрофа, мы, поколение 2020-х, должны совершенствовать свои знания, чтобы стать высококлассными специалистами, – убежден учащийся класса МЧС СШ № 14 Витебска Иван Дробышев.
Опубликовано:
460
В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска почтили память жертв чернобыльской катастрофы
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: