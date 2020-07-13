В Светлогорском районе в опрокинувшейся иномарке погиб водитель

ДТП произошло на 71-м километре автодороги Р31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины.

– 47-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением. Транспортное средство оказалось за пределами проезжей части, после чего его удалось вернуть обратно и вырулить на полосу встречного движения. На пути у легковушки оказался бордюрный камень. Она опрокинулась. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Установлено, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка.