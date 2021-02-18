Прокурор перечислил названия некоторых фирм-кошельков, которые использовались обвиняемыми для вывода денег, полученных в виде взяток.
Привлекает внимание тот факт, что счета у этих фирм были открыты в печально известном ABLV, который прогремел на весь мир в связи с причастностью к отмыванию огромных сумм и финансированию терроризма. Что характерно, после начатого финансовыми органами США расследования в отношении банка Бабарико стал резко менять схемы вывода денег.
Фото: БЕЛТА
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В суде по делу “Белгазпромбанка” озвучены новые факты
В суде по "делу Белгазпромбанка" озвучены новые факты
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