В субботу, 12 декабря, состоятся торжественные церемонии принятия военной присяги вновь прибывшим пополнением в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщает Минск-Новости.
В числе белорусов, которые произнесут клятву на верность Родине, – 1584 минчанина, призванных в ноябре на срочную военную службу и службу в резерве. Больше всего парней (418) отправлено в войска из Фрунзенского, Московского (около 200) и Заводского (около 200) районов.
Присяга в этом году пройдет в присутствии родных и близких новобранцев, но с соблюдением всех необходимых мера предосторожности.
В связи с эпидемиологической ситуацией Министерство обороны призывает родственников и друзей солдат строго соблюдать меры защиты от коронавируса: находиться в масках и соблюдать социальное дистанцирование. Если кто-то не уверен в состоянии своего здоровья или чувствует себя плохо, визит в часть лучше перенести.
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В субботу более 1,5 тысячи минчан примут военную присягу
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ