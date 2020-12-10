В субботу более 1,5 тысячи минчан примут военную присягу

В числе белорусов, которые произнесут клятву на верность Родине, – 1584 минчанина, призванных в ноябре на срочную военную службу и службу в резерве. Больше всего парней (418) отправлено в войска из Фрунзенского, Московского (около 200) и Заводского (около 200) районов.Присяга в этом году пройдет в присутствии родных и близких новобранцев, но с соблюдением всех необходимых мера предосторожности.В связи с эпидемиологической ситуацией Министерство обороны призывает родственников и друзей солдат строго соблюдать меры защиты от коронавируса: находиться в масках и соблюдать социальное дистанцирование. Если кто-то не уверен в состоянии своего здоровья или чувствует себя плохо, визит в часть лучше перенести.