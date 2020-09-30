В столице завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона

Согласно материалам уголовного дела, с января по май текущего года 19-летний молодой человек в различных соцсетях размещал объявления о вечеринках и приглашал всех желающих посетить их со своим спиртным. Когда гости находились в состоянии алкогольного опьянения, он пользовался бесконтрольными на тот момент мобильными телефонами.Получив доступ к смартфону или сим-карте, злоумышленник с помощью специального приложения и ранее созданных виртуальных карт переводил деньги, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты. Сумма займа составляла 100 рублей.В некоторых случаях фигурант просил у своих знакомых воспользоваться их мобильными телефонами. Он говорил, что ему необходимо обналичить деньги с виртуального счета букмекерской конторы, но вывести их можно лишь по 100 рублей через сим-карты одного из сотовых операторов Беларуси., – рассказалаПотерпевшие обращались в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли смс-оповещения об оплате взятого ранее займа. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. В ходе допроса молодой человек пояснил, что полученные незаконным способом деньги он тратил на развлечения., – дополнила Екатерина Гарлинская.