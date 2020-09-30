В столице завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона

Первомайский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении денег путем использования компьютерной техники, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Согласно материалам уголовного дела, с января по май текущего года 19-летний молодой человек в различных соцсетях размещал объявления о вечеринках и приглашал всех желающих посетить их со своим спиртным. Когда гости находились в состоянии алкогольного опьянения, он пользовался бесконтрольными на тот момент мобильными телефонами.
Получив доступ к смартфону или сим-карте, злоумышленник с помощью специального приложения и ранее созданных виртуальных карт переводил деньги, полученные у оператора связи в качестве займа, на различные банковские карты. Сумма займа составляла 100 рублей.
В некоторых случаях фигурант просил у своих знакомых воспользоваться их мобильными телефонами. Он говорил, что ему необходимо обналичить деньги с виртуального счета букмекерской конторы, но вывести их можно лишь по 100 рублей через сим-карты одного из сотовых операторов Беларуси.
– Кроме того, следствием установлено, что молодой человек просил своих друзей приводить знакомых, чтобы воспользоваться их помощью в переводе денег, обещая при этом вознаграждение в 10–15 рублей. Когда список приятелей был исчерпан, он стал знакомиться с людьми в торговых центрах и кафе. Незнакомым людям он также предлагал небольшой заработок в обмен на пользование мобильным устройством, – рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Потерпевшие обращались в милицию лишь спустя месяц, когда им на мобильные телефоны пришли смс-оповещения об оплате взятого ранее займа. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. В ходе допроса молодой человек пояснил, что полученные незаконным способом деньги он тратил на развлечения.
– По завершении расследования установлено, что от действий злоумышленника пострадали 43 гражданина. Противоправным способом ему удалось завладеть денежными средствами на сумму более 6 тысяч рублей. Возраст потерпевших – от 11 до 30 лет. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 (хищение путем использования компьютерной техники) и части 2 статьи 209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса. К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, – дополнила Екатерина Гарлинская.
Опубликовано:
284
В столице завершено расследование дела о хищении денег с помощью мобильного телефона
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ