В столице прошел торжественный митинг по случаю чествования регионов и организаций, удостоенных занесения на Республиканскую доску Почета

Также он отметил, что среди победителей есть не только государственные, но и частные предприятия. Кроме того, Сергей Митянский обратил внимание, что в этот раз был особый подход в отборе победителей.Сергей Митянский выразил мнение, что это верное решение, ведь врачи работали круглосуточно и долгое время могли не видеть свои семьи.Главой государства подписан Указ № 158 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и 2020 год. За достижение наилучших результатов сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2016–2020 годы победителями признаны Брестская и Минская области, а также город Минск.По итогам работы за 2020 год на Республиканскую доску Почета занесены 65 победителей. Среди них – восемь административно-территориальных единиц и 57 организаций. Среди районов, городов и городских районов победителями стали: в Брестской области – Каменецкий и Кобринский районы и Ленинский район Бреста, в Гомельской области – Мозырский район, в Минской области – Несвижский и Логойский районы, а также Советский и Первомайский районы Минска. В число организаций-победителей вошли юридические лица и их филиалы всех форм собственности. Лауреаты представлены в промышленности, сельском и рыбном хозяйстве, строительстве, лесном хозяйстве. Также представлены и в сфере услуг – в области связи и телекоммуникаций, торговле, образовании, науке, здравоохранении, социальном обслуживании, туризме.Учитывая важность и значимость для всей страны слаженной работы системы здравоохранения в условиях пандемии, Главой государства поддержано предложение дополнительно поощрить самоотверженный труд медицинских работников: на Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2020 год в номинации среди «организаций здравоохранения» занесено 14 организаций.