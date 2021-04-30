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В столице прошел торжественный митинг по случаю чествования регионов и организаций, удостоенных занесения на Республиканскую доску Почета

 Занесение на Республиканскую доску Почета является важным событием для каждой организации и предприятия страны. Об этом до начала митинга по случаю чествования регионов и организаций, удостоенных занесения на Республиканскую доску Почета, журналистам сообщил заместитель Министра экономики Сергей Митянский. 


– Это очень важное событие для каждого предприятия. Люди понимают, что они не зря работали и что их труд высоко оценен. Кроме того, другие предприятия увидят, что награждают их конкурентов, и у них будет к чему стремиться. Я считаю, что это очень важно для развития нашей экономики.
 
Также он отметил, что среди победителей есть не только государственные, но и частные предприятия. Кроме того, Сергей Митянский обратил внимание, что в этот раз был особый подход в отборе победителей.


   –  Прошедший год  – особый. Все мы понимаем, что пандемия испытывала на прочность большинство государств, в том числе и нашу страну. Мы смогли обеспечить своевременную выплату заработной платы, занятость населения. Также государство выполнило свои обязательство по своевременной выплате премий и пособий. Многие успехи были возможны благодаря слаженной работе медицинских учреждений. Поэтому было принято решение, что мы будем дополнительно поощрять медицинские организации.
 
Сергей Митянский выразил мнение, что это верное решение, ведь врачи работали круглосуточно и долгое время могли не видеть свои семьи.


– Бессонные ночи врачей влияли на здоровье, но они мужественно это выдерживали. Им особая благодарность за их работу.
 
Главой государства подписан Указ № 158 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и 2020 год. За достижение наилучших результатов сфере социально-экономического развития по итогам работы за 2016–2020 годы победителями признаны Брестская и Минская области, а также город Минск.



 По итогам работы за 2020 год на Республиканскую доску Почета занесены 65 победителей. Среди них – восемь административно-территориальных единиц и 57 организаций. Среди районов, городов и городских районов победителями стали: в Брестской области – Каменецкий и Кобринский районы и Ленинский район Бреста, в Гомельской области – Мозырский район, в Минской области – Несвижский и Логойский районы, а также Советский и Первомайский районы Минска. В число организаций-победителей вошли юридические лица и их филиалы всех форм собственности. Лауреаты представлены в промышленности, сельском и рыбном хозяйстве, строительстве, лесном хозяйстве. Также представлены и в сфере услуг – в области связи и телекоммуникаций, торговле, образовании, науке, здравоохранении, социальном обслуживании, туризме.
 
Учитывая важность и значимость для всей страны слаженной работы системы здравоохранения в условиях пандемии, Главой государства поддержано предложение дополнительно поощрить самоотверженный труд медицинских работников: на Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2020 год в номинации среди «организаций здравоохранения» занесено 14 организаций.


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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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