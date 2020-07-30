В столице автослесари присваивали себе детали клиентов

В Минске задержали трех работников СТО, которые присваивали автозапчасти клиентов, сдававших автомобиль в ремонт.





35-летний автослесарь вместе с двумя 24-летними коллегами занимались этим на протяжении полугода, проинформировали в ГУВД Мингорисполкома.

Ремонтники сообщали клиенту, что та или иная запчасть якобы износилась, и, следовательно, требуется ее заменить, рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. После того, как клиент привозил необходимую деталь, сотрудники СТО присваивали ее себе.





Злоумышленников задержали с поличным в момент, когда они переносили присвоенные детали в собственный автомобиль. Присвоенные детали фигуранты продавали знакомым. Ущерб составил более 800 рублей.