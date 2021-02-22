В Столинском районе у пенсионеров украли крупную сумму денег

В Столинский РОВД с заявлением о краже денег обратилась 82-летняя жительница района. Женщина сообщила, что после того, как из ее дома ушли две незнакомки, у нее исчезли 19 500 рублей и 1130 долларов США. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 37-летняя неработающая жительница Давид-Городка трижды проникала в дом пенсионеров, проживающих в деревне Туры и оставалась незамеченной. Женщина выжидала момент, когда супруги покидали дом и приступали к работе на своем участке. Входную дверь они, как правило, не закрывали. Тогда фигурантка беспрепятственно заходила в дом и забирала их сбережения по частям. В первый раз она похитила 5000 рублей и 630 долларов США, во второй – 6500 рублей, а в третий – 6200 рублей. Когда украденные деньги закончились, женщина, в компании своей 33-летней родственницы, напросилась в гости к супругам под предлогом покупки у них гужевой повозки. Поверив, 87-летний хозяин вместе с одной из них вышел во двор, а пенсионерка отлучилась на кухню. Улучив момент, вторая посетительница, заглянула под подушку и забрала последние 1800 рублей и 500 долларов. Украденные деньги она тратила на оплату долгов свои личные нужды, а также на содержание неработающего супруга.
Обе жительницы Давид-Городка не раз попадали в поле зрения правоохранителей, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков. Следователями дана правовая оценка действиям фигурантки.
В УВД Брестского облисполкома дополнили, что в регионе активизировались мошенники. Они проникают в дома под видом сотрудников ЖКХ, медработников и торговых представителей. В милиции отмечают, что 60% краж на Брестчине совершено путем свободного доступа. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте всегда бдительны и соблюдайте простые рекомендации: уходя из дома, закрывайте дверь на замок, ни под каким предлогом не впускайте незнакомцев в свое жилище.
Фото: pixabay.com
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В Столинском районе у пенсионеров украли крупную сумму денег
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