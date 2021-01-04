Несчастье случилось в деревне Туры Столинского района. Днем 1 января местный житель обнаружил свою мать умершей и сообщил об этом в милицию.
Фото из архива
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
– Следственно-оперативной группой установлено, что смерть женщины носит криминальный характер. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 71-летней пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство заведомо престарелого лица. В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 18-летний житель соседней деревни. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Мотивы совершения преступления устанавливаются.
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В Столинском районе убили пенсионерку
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