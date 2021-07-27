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США завершат боевую миссию в Ираке к 31 декабря

Соединенные Штаты Америки намерены завершить боевую миссию своего контингента в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка местных сил безопасности, а также курдских военизированных формирований продолжится. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на совместное заявлении двух стран по итогам проведения стратегического диалога. 

Фото носит иллюстративный характер

- Делегации после недавних технических консультаций решили, что сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении, обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии, - указывается в коммюнике.

Кроме того, американская сторона намерена продолжить оказывать поддержку иракским силам безопасности и курдским формированиям "для укрепления потенциала с целью противодействия будущим угрозам".

Фото: pixabay.com
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