В США учредили стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

– Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте института.
На странице стипендии каждый желающий может сделать разовое пожертвование.
Напомним, трагедия случилась во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Актер нажал на курок пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами и выстрелом убил оператора Галину Хатчинс. Также ранения получил режиссер Джоэл Соуз. Съемки картины приостановлены. Ведется следствие.
Алек Болдуин впервые прокомментировал произошедшее на съемках