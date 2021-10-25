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  2. В США учредили стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

В США учредили стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию в память о кинооператоре Галине Хатчинс, погибшей 21 октября в результате несчастного случая во время съемок вестерна в США. Об этом сообщает РИА Новости


– Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте института.

На странице стипендии каждый желающий может сделать разовое пожертвование. 

Напомним, трагедия случилась во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Актер нажал на курок пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами и выстрелом убил оператора Галину Хатчинс. Также ранения получил режиссер Джоэл Соуз. Съемки картины приостановлены. Ведется следствие.
Алек Болдуин впервые прокомментировал произошедшее на съемках
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Фото: РЕЙТЕР
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