В США учредили стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

– говорится в заявлении, опубликованном на сайте института.На странице стипендии каждый желающий может сделать разовое пожертвование.Напомним, трагедия случилась во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Актер нажал на курок пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами и выстрелом убил оператора Галину Хатчинс. Также ранения получил режиссер Джоэл Соуз. Съемки картины приостановлены. Ведется следствие.