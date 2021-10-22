Алек Болдуин впервые прокомментировал произошедшее на съемках

Болдуин отметил, что в полной мере сотрудничает со следствием в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс.Актер также поддерживает контакт с семьей погибшей и выражает готовность оказать помощь.Сегодня на съемочной площадке фильма в американском штате Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Помимо режиссера ранения получила 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Позже женщина скончалась в больнице.