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Алек Болдуин впервые прокомментировал произошедшее на съемках

Актер Алек Болдуин заявил, что шокирован непреднамеренным убийством оператора на съемках фильма. Об этом сообщает РИА Новости


Болдуин отметил, что в полной мере сотрудничает со следствием в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс.

Актер также поддерживает контакт с семьей погибшей и выражает готовность оказать помощь.

Сегодня на съемочной площадке фильма в американском штате Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Помимо режиссера ранения получила 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Позже женщина скончалась в больнице.
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

СМИ: полиция отпустила Алека Болдуина после инцидента на съемочной площадке

Режиссера, которого Алек Болдуин ранил на съемках, выписали из больницы
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Фото: РЕЙТЕР
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