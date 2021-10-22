Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

В сети распространилось видео с места съемок фильма, где актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает РИА Новости.
На видеозаписи видна съемочная площадка с высоты птичьего полета. Место происшествия оцеплено полицией, там идет работа сотрудников органов правопорядка.
Трагедия произошла во время съемок кинокартины "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. В результате стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, пострадали режиссер фильма Джоэл Соус и 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Женщина получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Спасти ее не удалось.
Видео: РИА Новости