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  2. Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

В сети распространилось видео с места съемок фильма, где актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает РИА Новости

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На видеозаписи видна съемочная площадка с высоты птичьего полета. Место происшествия оцеплено полицией, там идет работа сотрудников органов правопорядка.

Трагедия произошла во время съемок кинокартины "Ржавчина" в штате Нью-Мексико.  В результате стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, пострадали режиссер фильма Джоэл Соус и 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Женщина получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Спасти ее не удалось. 

Видео: РИА Новости
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