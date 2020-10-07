Согласно данным CNN, кандидат в президенты от демократов опережает соперника на 16 процентных пунктов.
Телекомпания опубликовала результаты опроса избирателей, проведенного службой SSRS по их заказу с 1 по 4 октября. Согласно итоговым цифрам, за Джозефа Байдена готовы проголосовать 57% респондентов, а за Дональда Трампа – 41%.
При этом CNN также сравнил свои данные с итогами более ранних опросов электората, проведенных другими СМИ и общественными институтами. Средний результат получился следующим: 53% готовы проголосовать за Байдена, а 42% – за Трампа.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканцев на них представляет действующий глава государства Дональд Трамп, демократов – бывший вице-президент страны Джозеф (Джо) Байден.
Опубликовано:
419
В США снова провели опрос электората. Рейтинг Байдена вырос
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР