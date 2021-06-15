В продуктовом магазине в американском штате Джорджия в результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения. Причиной происшествия стал спор о ношении медицинской маски, передает РИА Новости.
Как сообщили в полиции округа Де-Калб, где произошла стрельба, нападавший зашел в супермаркет, затем направился к кассе, где начал спорить с работником магазина относительно маски. После подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира. Пострадавшего направили в медицинское учреждение, однако в больнице он скончался.
– Спор был из-за маски. Я не знаю, были ли они (подозреваемый и кассир - ред.) в масках или нет. Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос, – уточнила глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.
Между охранником магазина, бывшим сотрудником правоохранительных органов, и подозреваемым началась перестрелка. Мужчин, получивших ранения, доставили в медучреждение. В полиции отметили, что охранник находится в стабильном состоянии.
По факту стрельбы ведется расследование. Согласно информации Мэддокс, обвинения в убийстве против подозреваемого находятся на рассмотрении.
Фото: pixabay.com
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В США один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за спора о масках
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