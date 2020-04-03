В США будут бороться со спекулянтами, скупающими средства защиты

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в пятницу указ по борьбе со спекулянтами, которые скупают в стране средства индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил координатор по вопросам применения закона о производстве продукции военного назначения Питер Наварро. «Мы нещадно будем это пресекать», — заявил эксперт на брифинге в Белом доме.





По его словам, на фоне вспышки нового коронавируса в США появляется черный рынок средств индивидуальной защиты. В итоге цены на эти товары растут, к тому же он вывозится за рубеж. «То, что производится внутри страны, идет на экспорт», — отметил Наварро.

Он добавил, что власти задействуют указ, который даст полномочия Иммиграционно-таможенной службе при содействии почтовых служб и служб экспресс-доставки, таких как UPS, «разобраться с этим вопросом», передает ТАСС.

Наварро призвал и покупателей, и продавцов подобной продукции прекратить попытки заработать на страданиях людей.

Ранее Дональд Трамп воспользовался чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения, чтобы обеспечить закупку властями у компании 3M респираторов, обязать General Motors ускорить темпы производства аппаратов искусственной вентиляции легких, а также обеспечить шесть американских компаний, в числе которых General Electric, материалами для производства ИВЛ.