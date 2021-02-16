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  2. В некоторых жилых домах Минска 17 февраля не будет тепла. В списке пять улиц

В некоторых жилых домах Минска 17 февраля не будет тепла. В списке пять улиц

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» 17 февраля в связи с ликвидацией повреждения планирует отключение участка квартальной теплосети, сообщается на сайте предприятия. Публикуем список зданий столицы, в которых завтра с 9:00 до 17:00 не будет горячего теплоснабжения.


Под работы попадут жилые дома по улицам Жилуновича (37, 41, 43, 45, 47), Народная (58, 60, 62), Тухачевского (27, 31, 37, 39, 43, 45), Кулешова (8, 10, 12) и Филатова (10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21).

Кроме того, отопления с девяти до пяти не будет и в ряде административных зданий. Это дома по адресам – ул. Жилуновича, 39; ул. Тухачевского, 27а; ул. Филатова, 12.

Временное отсутствие теплоснабжения не обойдет и детсады по адресам – ул. Народная, 56 и ул. Тухачевского, 29, 41а. Также под отключение тепла попадет медучреждение, расположенное по адресу ул. Филатова, 13.

Фото: БЕЛТА
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