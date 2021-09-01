В Спецлицее МВД проходит День знаний с участием министра Ивана Кубракова – стрим

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

1 сентября в Специализированном лицее МВД Беларуси проходит День знаний. На торжественном мероприятии с напутственным словом и поздравлениями выступил Министр внутренних дел Иван Кубраков. Вчера они были школьниками, а сегодня уже лицеисты и, вероятно, будущие сотрудники органов внутренних дел страны. В лицее сочетаются элементы воинской дисциплины и самоуправления, учащиеся проходят допризывную и начальную профессиональную подготовку. Первый раз на первый курс в этот день отправляются 50 учащихся, всего на торжественной линейке 230 лицеистов. Иван Кубраков примет участие в первом уроке. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!