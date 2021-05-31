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В Совете Республики сегодня обсудили работу сельских Советов и деятельность их депутатов

Советы депутатов базового уровня в вертикали органов местного управления и самоуправления – действительно основа основ. Именно к своим избранникам обращаются избиратели с жалобами, предложениями – да просто за советом. Как усовершенствовать работу местных Советов, их председатели обсудили вчера на совещании в верхней палате Парламента. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сразу пояснила важность темы:


- Это первичное звено, от работы которого зависит многое. На VI Всебелорусском народном собрании создание сильных регионов обозначено как одно из приоритетных направлений. В сильном регионе должны создаваться производства, появляться рабочие места, строиться объекты социально-культурного назначения. Люди в регионах должны жить полноценной жизнью.

Наталья Кочанова напомнила об Указе Президента № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», который упростил процедуру продажу пустующих зданий:

- Этим вопросом также будут заниматься депутаты. Потому что надо навести порядок – либо передавать дома на баланс жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб и энергетиков, либо за это отвечают органы власти на местах и, соответственно, наши коллеги.

Спикер верхней палаты Парламента подчеркнула, что к следующим выборам в местные Советы надо предложить систему их работы, понимание состава, порядка финансирования:

- Важно, чтобы это было эффективно.


В пример Наталья Кочанова привела Лунинецкий район Брестской области, где во время рабочей поездки на прошлой неделе встретилась с руководством Советов депутатов областного и базового уровней. По итогам встречи решено организовать в Совете Республики выставку проспектов с информацией о каждом районе Беларуси, чтобы сенаторы перед заседаниями могли знакомиться с деятельностью сельских Советов.

Вопросы развития местного управления и самоуправления в последнее время активно обсуждаются. По мнению председателя Минского городского Совета депутатов Андрея Бугрова, усиление роли депутатов местных Советов, их поддержка и защита, возможность более оперативного решения вопросов сегодня очень актуально:

- Депутаты местных Советов – это определенное связующее звено между обществом и государством. Выявление проблем жителей наших регионов – основная задача депутатов всех уровней. От людей поступает много обращений, которые мы слышим и на которые реагируем.

Выступая на прошлой неделе в Овальном зале Парламента, Президент говорил о том, что Советы базового уровня необходимо сохранить, но при этом переформатировать их работу. Эту позицию разделяют и депутаты, отметил Андрей Бугров:

- Мы должны говорить о качественном составе депутатского корпуса. Возможно, пришло время пересмотреть и количество народных избранников, в частности, в регионах. Общество сегодня признает именно депутатов местных Советов действенной властью, которая помогает решать проблемы людей.


Председатель Брестского областного Совета депутатов, член Совета Республики Юрий Наркевич обратил внимание, что в последнее время на всех уровнях обсуждается повышение роли местных Советов.

- Они работают непосредственно с людьми, видят и знают их проблемы. Хотелось бы, чтобы их роль возрастала. Стремимся найти ту золотую середину, которая бы послужила на благо наших людей.

Фото: БЕЛТА
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