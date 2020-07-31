В состав "Беллесбумпрома" вошло новое предприятие

Новое предприятие включено в состав концерна "Беллесбумпром". Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 448 от 29 июля 2020 года, информирует БЕЛТА .

Речь идет о СООО "Суперпак инвест", которое находится в городском поселке Новоельня Дятловского района Гродненской области. Это крупный производитель бумажных мешков для сыпучей продукции (цемент, сухие строительные смеси, крахмал, древесный уголь и т. п.).

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 2,5 млн мешков в месяц. "Пока мощности предприятия загружены не полностью, в месяц в среднем производится чуть более 1,1 млн мешков. Это связано в первую очередь с недостаточным спросом на бумажную упаковку. Но с учетом того, что в Беларуси, как и во всем мире, реализуются программы по переходу на экологичную упаковку, у предприятия есть все предпосылки, чтобы планомерно наращивать объемы производства и обеспечивать потребителей необходимой бумажной упаковкой", – добавили в пресс-службе "Беллесбумпрома".