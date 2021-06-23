Трагедия случилась во второй половине дня 22 июня. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
– 22 июня в 16:20 работникам МЧС поступило сообщение о том, что в реке Случь возле агрогородка Ананчицы утонул мужчина, – прокомментировали в ведомстве.
Спасатели обнаружили и извлекли из водоема тело утонувшего человека 1974 года рождения.
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В Солигорском районе в реке утонул мужчина
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