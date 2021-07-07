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В Сочи завершены работы по ликвидации последствий подтоплений

Работы по ликвидации последствий ливней в Сочи подошли к концу. Из-за подтоплений пострадали по меньшей мере 70 домовладений, передает РИА Новости.


– На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода, – рассказал Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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Кроме того, глава города отметил, что в зону ЧС попали 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах населенного пункта.

– В общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления свыше 70 домовладений, где проживают около 300 человек, – обратил внимание Алексей Копайгородский.

Фото: pixabay.com
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