В Сочи в реках Хорота и Мацеста уровень воды приближается к критической отметке. Власти российского населенного пункта обращаются к жителям с просьбой подготовить необходимые вещи на случай, если потребуется эвакуация, информирует РИА Новости.
В Адлерском и Хостинском районах населенного пункта на протяжении долгого времени идут сильные дожди. На фоне непогоды реки Хорота и Мацеста поднимаются до критического уровня.
– Включены сиренно-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию, – обращается внимание в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Также уточняется, что оказать помощь жителям Сочи в случае необходимости смогут экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи", которые дежурят в городе.
Фото: pixabay.com
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В Сочи может случиться наводнение – жителей города готовят к эвакуации
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