По данным на 1 февраля 2021 года, нанимателями в государственную службу занятости населения столицы заявлено 16,3 тыс. вакансий, в том числе 9,7 тыс. свободных рабочих мест (59 %) – для рабочих, сообщает "Минск-Новости".
В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома поделились, что на столичном рынке труда есть потребность в 1,7 тыс. сотрудников для различных предприятий и организаций.
Востребованы такие професcии, как повар, продавец, контролер-кассир, слесарь механосборочных работ, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маляр, штукатур, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-ремонтник.
Пользуются спросом и вакансии медицинской сестры, врача, инженера, воспитателя, фельдшера, менеджера, инженера-программиста, электромеханика, спортсмена-инструктора, фармацевта.
В перечне свободных рабочих мест Минска есть более тысячи профессий и специальностей. Предложения неквалифицированного и низкоквалифицированного труда составляют до 16%.
Фото: БЕЛТА
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В службу занятости столицы заявлено 16,3 тыс. вакансий: какие работники сегодня нужнее всего
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