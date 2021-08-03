Сотрудники милиции помогли найти женщину и ее дочь, которые заблудились в лесу. Об этом информирует УВД Гродненского облисполкома.
На прошлой неделе 45-летняя жительница Слонима вместе с 19-летней дочерью отправились на тихую охоту. Рано утром они сели на поезд и доехали до остановки Ивная.
– Через несколько часов они решили вернуться домой, но поняли, что заблудились. За помощью заблудившиеся обратились в Слонимском РОВД, – рассказали в милиции.
Правоохранители выехали в лес и нашли их. Жительницам Слонима медицинская помощь не понадобилась. Их доставили домой.
Опубликовано:
857
В Слонимском районе милиционеры помогли заблудившимся в лесу женщине с дочкой
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter