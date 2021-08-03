В Слонимском районе милиционеры помогли заблудившимся в лесу женщине с дочкой

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

На прошлой неделе 45-летняя жительница Слонима вместе с 19-летней дочерью отправились на тихую охоту. Рано утром они сели на поезд и доехали до остановки Ивная.– рассказали в милиции.Правоохранители выехали в лес и нашли их. Жительницам Слонима медицинская помощь не понадобилась. Их доставили домой.