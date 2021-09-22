В следующем году на базе 1-й клинической больницы Минска заработает центр экстрагенитальной патологии

Об этом рассказал главврач медучреждения Дмитрий Шевцов в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
– Сейчас мы работаем над созданием центра экстрагенитальной патологии, который начнет функционировать со второго полугодия 2022 года. Это будет иной уровень оказания медпомощи беременным женщинам, имеющим экстрагенитальную патологию. Вынашивание плода беременными, имеющими патологии со стороны почек, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, будет контролироваться врачами. У нас есть опыт работы, есть специальный ультразвуковой центр, который позволяет увидеть различные пороги и у будущих матерей, и у детей, находящихся в утробе. Этим вопросом будут заниматься специально подготовленные специалисты. Врачи будут также готовить к беременности пациенток с указанными патологиями, чтобы они могли выносить здорового ребенка, – объяснил врач.
Шевцов добавил, что похожий центр функционирует в РНПЦ "Мать и дитя".