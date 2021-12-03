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В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса

Правительство Швейцарии – Федеральный совет – ужесточило санитарные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, и продлило на 2022 год бесплатный режим вакцинации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт местного правительства. 

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– С понедельника 6 декабря 2021 года применение [ковидного] сертификата и обязательное ношение масок расширится, – заявил Федеральный совет. 

Для частных мероприятий семейного или дружеского характера с участием более десяти человек теперь рекомендовано наличие у всех приглашенных ковидного пропуска. Это может быть сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном COVID-19. Такой пропуск потребуется теперь на любые спортивные и культурные мероприятия внутри помещений, а вне помещений – с числом участников более 300 человек. 

Введен обязательный масочный режим во всех помещениях, куда могут приходить посетители. В ресторанах и барах теперь разрешено обслуживание посетителей только за столиками. Исключение составляют случаи, когда все присутствующие вакцинированы или переболели коронавирусом. Предприятиям и учреждениям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. 

Отрицательный ПЦР-тест нужно будет предъявлять всем прибывающим на территорию Швейцарии независимо от наличия или отсутствия у них прививки от COVID-19. Между четвертым и седьмым днями после прибытия нужно будет сдать повторный ПЦР-тест или тест на антитела.

В 2022 году вакцинация для жителей останется бесплатной. 

– Вакцинация от COVID-19 останется легкодоступной и бесплатной, – говорится в сообщении на правительственном сайте. 

Также уточняется, что государство "продолжит закупать вакцины, а проведение вакцинации будет по-прежнему находиться в компетенции [властей] кантонов.

В Швейцарии с середины октября наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом. Как сообщило Федеральное управление здравоохранения страны, по состоянию на 3 декабря число выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом за 24 часа стало больше на 9951, достигнув отметки 1 044 628. За минувшие сутки умерли 29 человек из-за COVID-19, общее число летальных исходов – 11 218.
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Фото: РЕЙТЕР
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