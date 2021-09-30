В Швеции заочно арестовали человека по делу о взрыве у жилого дома

Правоохранители Швеции заочно арестовали одного подозреваемого по делу о взрыве, прогремевшем у жилого дома в Гётеборге. Он объявлен в розыск. Сотрудники полиции отмечают, что никакой связи между подозреваемым и организованными криминальными группировками нет, передает ТАСС.
– Этот человек подозревается в причинении серьезных разрушений. В свете того, что известно в ходе расследования, мы можем сказать, что никакой связи с организованной преступностью нет, – уточнил информацию начальник региональной полиции Клас Юханссон.
Накануне телеканал Эс-вэ-тэ со ссылкой на собственные источники заявил, что правоохранители устанавливают, могло ли дело о выселении одного из жильцов быть связано со взрывом. В связи с этим сотрудники полиции разыскивают мужчину в возрасте 55 лет. Согласно данным журналистов, 28 сентября, когда прогремел взрыв, правоохранители должны были осуществить принудительное выселение данного гражданина.
Напомним, что взрыв произошел примерно 06:00 по минскому времени. В результате инцидента огонь охватил три подъезда. Была проведена эвакуация сотен людей. По меньшей мере три часа спасательные службы боролись с пожаром и сильным задымлением.
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