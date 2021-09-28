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  2. В Щучинском районе две школьницы обиделись на родителей и взломали магазин

В Щучинском районе две школьницы обиделись на родителей и взломали магазин

Две девочки в возрасте 10 и 12 лет взломали деревенский магазин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ИДН Щучинского РОВД. 
Известно, что родители школьниц были против их общения. Но подруги решили встретиться в тайне от них ночью - тогда у них и появился план проникнуть в магазин. При себе у девочек были ножи. 

- Одна из них светила фонариком, вторая вырезала отверстия в пластиковых дверях, а потом открывала замок изнутри, - прокомментировали в инспекции. 

Девочки украли из магазина не только продукты и игрушки, но еще спиртное и сигареты. В подвале дома они выпили и легли спать. 

К ответственности привлечены родители школьниц. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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