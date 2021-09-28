В Щучинском районе две школьницы обиделись на родителей и взломали магазин

Две девочки в возрасте 10 и 12 лет взломали деревенский магазин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ИДН Щучинского РОВД.
Известно, что родители школьниц были против их общения. Но подруги решили встретиться в тайне от них ночью - тогда у них и появился план проникнуть в магазин. При себе у девочек были ножи.
- Одна из них светила фонариком, вторая вырезала отверстия в пластиковых дверях, а потом открывала замок изнутри, - прокомментировали в инспекции.
Девочки украли из магазина не только продукты и игрушки, но еще спиртное и сигареты. В подвале дома они выпили и легли спать.
К ответственности привлечены родители школьниц.