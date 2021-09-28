В Щучинском районе две школьницы обиделись на родителей и взломали магазин

Известно, что родители школьниц были против их общения. Но подруги решили встретиться в тайне от них ночью - тогда у них и появился план проникнуть в магазин. При себе у девочек были ножи.- прокомментировали в инспекции.Девочки украли из магазина не только продукты и игрушки, но еще спиртное и сигареты. В подвале дома они выпили и легли спать.К ответственности привлечены родители школьниц.