В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 километров

Баллистические ракеты, запущенные сегодня Северной Кореей, пролетели около 800 километров, высота полета в наивысшей точке составила 60 километров. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет ТАСС.
По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР сегодня утром запустила две ракеты с промежутком в несколько минут. Военные Республики Корея в связи с этим событием приведены в состояние повышенной готовности.
Пуски баллистических ракет обсудят на внеочередном заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи.