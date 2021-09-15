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  2. В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 километров

В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 километров

Баллистические ракеты, запущенные сегодня Северной Кореей, пролетели около 800 километров, высота полета в наивысшей точке составила 60 километров. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет ТАСС.


По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР сегодня утром запустила две ракеты с промежутком в несколько минут. Военные Республики Корея в связи с этим событием приведены в состояние повышенной готовности.

Пуски баллистических ракет обсудят на внеочередном заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи.
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Фото: РЕЙТЕР
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