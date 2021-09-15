В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели около 800 километров

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР сегодня утром запустила две ракеты с промежутком в несколько минут. Военные Республики Корея в связи с этим событием приведены в состояние повышенной готовности.Пуски баллистических ракет обсудят на внеочередном заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи.